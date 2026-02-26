رادوكانو تعود إلى بيتتشي

عادت نجمة التنس البريطانية إيما رادوكانو إلى اللعب تحت قيادة المدرب مارك بيتتشي بعد أيامٍ قليلةٍ من تصريحها بأنها لا تبحث عن مدربٍ جديدٍ.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استعدادات اللاعبة للمشاركة في بطولة إنديانا ويلز للأساتذة فئة ألف نقطة.

وكانت رادوكانو انفصلت عن مدربها فرانسيس رويج بعد مشاركتها، مطلع 2026، في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى مسابقات الـ «جراند سلام» الأربع الكبرى للموسم الجاري.

وبعد أسابيعَ قليلةٍ، عادت البريطانية للعمل مع مدربٍ كان إلى جانبها عام 2020، ولفترةٍ من 2025 من أجل تطوير مستواها.

ووفقا لصحيفة «ذا تايمز»، سينضم بيتتشي إلى أليكسيس كانتر لمساعدة إيما في العودة إلى قائمة أفضل عشر لاعباتٍ بالتصنيف العالمي لرابطة لاعبات التنس المحترفات، والمنافسة على الألقاب الكبرى.