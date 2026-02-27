تسونامي يهدد أسواق الهواتف الذكية

ذكرت شركة ‌آي.دي.سي للأبحاث، الخميس، أن من المتوقع أن يشهد سوق الهواتف الذكية العالمي أكبر انخفاض له ​على الإطلاق في 2026، إذ ستنخفض الشحنات إلى أدنى مستوى منذ أكثر من عشرة أعوام، وذلك بسبب ارتفاع أسعار شرائح الذاكرة التي تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الأجهزة.

وأوضحت الشركة في تقرير أن من المتوقع أن تنخفض شحنات الهواتف الذكية 12.9 ‌بالمئة إلى ‌1.12 مليار وحدة.

وذكر ​التقرير ‌أن ⁠الانخفاض سيؤثر ​على ⁠مصنعي أجهزة أندرويد منخفضة التكلفة بشكل أكبر، في حين تقف أبل وسامسونج في وضع يسمح لهما باكتساب حصة في السوق مع معاناة المنافسين الأصغر أو خروجهم من السوق تمامًا.

وقال فرانسيسكو جيرونيمو، نائب رئيس قسم ⁠الأجهزة العالمية في آي دي سي: «ما ‌نشهده ليس ضغطًا ‌مؤقتًا، بل صدمة شبيهة ​بالتسونامي نشأت في سلسلة ‌توريد شرائح الذاكرة».

وأدى التوسع السريع في ‌البنية التحتية للذكاء الاصطناعي من قبل شركات التكنولوجيا مثل ميتا وجوجل ومايكروسوفت إلى الاستحواذ على معظم إمدادات رقائق الذاكرة، ما أدى إلى ارتفاع ‌الأسعار في وقت أعطت فيه الشركات المصنعة الأولوية لمكونات مراكز البيانات ذات الهامش ⁠الربحي ⁠الأعلى من الأجهزة الاستهلاكية.

وقال محللون إن ارتفاع تكاليف المكونات سيجبر الشركات التي تركز على الأجهزة ذات الميزانية المحدودة على تحميل النفقات على المستهلكين.

وقالت آي.دي.سي إن أبل وسامسونج، اللتين تتمتعان بميزانيات أقوى، في وضع أفضل.

وتتوقع الشركة أن يرتفع متوسط سعر بيع الهواتف الذكية 14 بالمئة إلى مستوى قياسي يبلغ 523 دولارًا العام الجاري، ​حيث يتجه المصنعون ​نحو طرز ذات هامش ربح أعلى لتعويض التكاليف المتزايدة.