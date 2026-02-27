نوفيل فاغ يتصدر قائمة الترشيحات

افتتحت الخميس الدورة الحادية والخمسين لحفل توزيع جوائز "سيزار"، أرفع الجوائز السينمائية في فرنسا، في ظل غياب أفلام حققت حضورًا جماهيريًا طاغيًا في صالات العرض.

ويتصدّر قائمة الترشيحات فيلم "نوفيل فاغ" للمخرج الأميركي ريتشارد لينكليتر، المستوحى من قصة حقيقية عن مجرم صغير سرق سيارة وقتل شرطيًا.

ويحتفي العمل بتيار "الموجة الجديدة" الذي أحدث تحولًا جذريًا في السينما أواخر خمسينات القرن الماضي.

وينافسه على جائزة أفضل فيلم كل من "لاتاشمان" لكارين تارديو، الذي يتناول علاقة تنشأ بين امرأة وجارها، و"دوسييه 137" لدومينيك مول، المتمحور حول تحقيق في خطأ ارتكبته الشرطة.

ومن بين الأفلام التي حصدت عددًا مهمًا من الترشيحات أيضا "لانكونو دو لا غراند أرش" لستيفان دوموستييه، الذي يروي سيرة المهندس المعماري الدنماركي مصمّم "غراند أرش" في حي الأعمال "لا ديفانس" في باريس.

وتمنح أكاديمية "سيزار" في هذه الدورة جائزة فخرية للممثل الأميركي جيم كاري (64 عامًا) تقديرًا لمجمل مسيرته الفنية.