الريال.. عودة رودريجو وشكوك حول مبابي

عاد المهاجم البرازيلي رودريجو إلى قائمة فريق ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم، التي تستعد لمواجهة خيتافي، الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ 26، بعد تعافيه من الإصابة، بينما تحوم الشكوك حول الهدّاف الفرنسي كيليان مبابي.

وذكرت إذاعة «كوب» الإسبانية، الخميس، أن ألفارو أربيلوا، مدرب الفريق، استقبل نبأ سارًا بعودة رودريجو بعد غيابه بسبب إصابته بالتهاب الأوتار في عضلة الفخذ الخلفية لساقه اليمنى، مشيرة إلى اقترابه من دخول قائمته لمواجهة خيتافي.

لكن في المقابل أوضحت الإذاعة أن هناك الكثير من الشكوك حول عودة مبابي للمشاركة في المباراة المقبلة، حيث من المرجح غيابه، وربما عن مواجهة سيلتا فيجو السبت.

إلا أن هناك تفاؤل كبير بإمكانية مشاركة هدّاف الدوري الإسباني مع ريال مدريد في مباراة ثمن نهائي دوري الأبطال، بعد أسبوعين.

وكان الريال تأهل للأدوار الإقصائية بفضل فوزه على ضيفه بنفيكا البرتغالي 2ـ1، الأربعاء، في إياب الملحق المؤهل معززًا فوزه ذهابًا بهدف نظيف.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 60 نقطة، بفارق نقطة خلف برشلونة.