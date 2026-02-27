برينتفورد يتمسك بالمدرب حتى 2032

جدد نادي برينتفورد الإنجليزي، الخميس، عقد الإيرلندي كيث أندروز مدرب الفريق الأول لكرة القدم حتى صيف 2032.

ونشر النادي عبر موقعه الرسمي بيانًا أكد فيه أن الفريق الكائن في غرب لندن، وصل تحت قيادة أندروز للعام الجديد برقم قياسي في مجموع النقاط بالمسابقة لهذه المرحلة من الموسم.

كما قاد لاعب الوسط الدولي السابق، برينتفورد لدور الثمانية من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية، والدور الخامس من كأس الاتحاد، حيث سيواجه وست هام يونايتد.

وقال فيل جيليس مدير الكرة في نادي برينتفورد في البيان: «عندما وافق كيث على تولي المهمة الصيف الماضي، وقع على عقد لمدة ثلاثة أعوام، لكن النية كانت دائمًا في أن نراجع العقد في أقرب فرصة ممكنة». وأضاف: «بالنظر إلى تقدمنا الموسم الجاري، أنا سعيد للغاية، بأننا توصلنا لاتفاق بشأن تجديد التعاقد خلال أول تسعة أشهر».

ويحتل برينتفورد المركز السابع بـ 40 نقطة من 12 فوزًا وأربعة تعادلات، مقابل 11 هزيمة، ويستعد لمواجهة خارج ملعبه السبت أمام بيرنلي.

وعُيّن لاعب الوسط السابق مدربًا لبرينتفورد في يونيو 2025 بعد رحيل توماس فرانك إلى توتنام. وكان انضم إلى النادي مدربًا للكرات الثابتة في يوليو 2024، بعد أن غادر شيفيلد يونايتد، حيث كان جزءًا من الجهاز التدريبي تحت قيادة كريس وايلدر.

وعمل أندروز، البالغ 45 عامًا مساعدًا للمدرب ستيفن كيني مع منتخب إيرلندا لمدة ثلاثة أعوام «2020-2023»، كما شغل منصب مساعد مدرب فريق إم كي دونز في موسم 2015ـ16 ببطولة الدرجة الأولى.

وقبل اعتزاله اللعب مثّل أندروز عدة أندية من بينها وولفرهامبتون وهال سيتي وإم كي دونز وبلاكبيرن روفرز خلال مسيرة استمرت 16 عامًا بدأت عام 1999. كما شارك في 35 مباراة دولية وكان ضمن تشكيلة بطولة أمم أوروبا 2012.