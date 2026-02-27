رابع أخطاء الحراس يمنح الأهلي نقاط الرياض

منح رابع هدف عكسي لحرَّاس المرمى، خلال النسخة الجارية من دوري روشن السعودي، فريق الأهلي الأول لكرة القدم الفوز 1ـ0 على مضيّفه الرياض، مساء الخميس، في مباراة احتضنها ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بالرياض، لحساب الجولة الـ 24.

وحسم الأهلي المباراة بهدف عكسي للكندي ميلان بوريان، حارس مرمى الرياض، في الدقيقة 75.

وحاول بوريان تشتيت ركلة ركنية نفذها صالح أبو الشامات، جناح الأهلي، لكن الكرة تحولت من قفازيه إلى شباك مرماه بالخطأ.

وانضمّ الكندي إلى 3 حراس سجلوا بالخطأ في مرماهم خلال النسخة الجارية من الدوري، بواقع هدف واحد لكل منهم.

وكرَّر بوريان الخطأ الذي ارتكبه الإسباني فيرناندو باتشيكو، والبنمي أورلاندو موسكيرا، والبرازيلي كيوين سيلفا، حراس الفتح والفيحاء وضمك.

ومدّد الفريق الجدّاوي سلسلة اللاهزيمة للمباراة الـ 14 على التوالي في الدوري، متفاديًا الخسارة منذ السقوط 1ـ2 أمام الفتح، 26 ديسمبر الماضي، لحساب الجولة الـ 11.

وبعد تلك الخسارة، حقق 13 انتصارًا، تخللها تعادل وحيد انقاد له أمام الهلال في الجولة الـ 20.

وفاز الأهلي للمباراة الخامسة على التوالي، وبنفس نتيجة مباراته السابقة أمام ضمك، وحقق انتصاره الـ 18 في المجمل ضمن بطولة الدوري، مرتقيًا إلى الصدارة برصيد 59 نقطة، قبل مواجهة النصر، الذي يتأخر عنه بنقطة واحدة، مع الفيحاء خلال الجولة.

من جهته، تلقى الرياض هزيمة ثانية على التوالي بعد خسارته 1ـ3 أمام الشباب في المباراة الماضية، وتجمد رصيده عند 16 نقطة، وبقي في المركز الـ 15، متقدمًا بفارق الأهداف فقط على ضمك، شاغل أقرب مراكز الهبوط.