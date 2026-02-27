بثلاثية.. أخضر السيدات يكسب البحرين

كسب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم للسيدات المواجهة التجريبية أمام نظيره البحريني بثلاثة أهداف دون رد، على ملعب نادي الأهلي في المنامة، ضمن برنامج الإعداد الجاري في الدمام، الخميس.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بعد محاولات متبادلة، قبل أن يحسم «الأخضر» النتيجة في الشوط الثاني، إذ افتتحت صبا توفيق التسجيل عند الدقيقة 54، ثم أضافت فدوى خالد الهدف الثاني بعد ثلاث دقائق، فيما اختتمت فاطمة منصور الثلاثية في الدقيقة 79.

ودخل المدرب الإسباني لويس كورتيس اللقاء بتشكيل ضم منى عبد الرحمن في حراسة المرمى، وأسيل أحمد، رغد مخيزن، فريدة حنفي، سارة الحمد في الدفاع، ولانا عبد الرزاق، فاطمة منصور، مريم التميمي في الوسط، إلى جانب البندري مبارك، فدوى خالد، صبا توفيق في الهجوم.

يذكر أن المنتخب السعودي دخل معسكر الدمام بقائمة تضم 24 لاعبة شملت في حراسة المرمى: سارة خالد، ريم عادل، ومنة عبد الرحمن، والدفاع: بيان صدقة، شروق الهوساوي، لين محمد، أسيل أحمد، منيرة الغنام، فريدة حنفي، سارة الحمد، ورغد مخيزن، وفي خط الوسط: لانا عبد الرزاق، صبا توفيق، عذى فهد، فاطمة منصور، مريم التميمي، مجد العتيبي، ليان جوهري ، فيما ضمت القائمة لاعبات الهجوم: نورة إبراهيم، هلا خاشقجي، مباركة محمد، فدوى خالد، البندري مبارك، ولمار محمد.

ويأتي هذا المعسكر ضمن خطة إعداد «أخضر السيدات» بإشراف الاتحاد السعودي لكرة القدم، بهدف مواصلة تطوير المنتخب وتعزيز حضوره في الاستحقاقات الدولية المقبلة.