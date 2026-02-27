تعادل الفتح وضمك يكرر نتيجتي 2023

استنسخ فريق الفتح الأول لكرة القدم ونظيره ضمك سيناريو الموسم الماضي، 2023- 2024، وتعادلا ذهابًا وعودةً ضمن دوري روشن السعودي.

وانتهى لقاء الفريقين، مساء الخميس على ملعب «ميدان تمويل الأولى» في الأحساء، بهدفٍ لكل طرف. وفيما رفع صاحب الأرض عدد نقاطه إلى 28، وصل الضيف إلى النقطة الـ 16.

وتقدم ضمك في النتيجة، مُحرِزًا هدفًا في الدقيقة 16 بواسطة مهاجمه الإيفواري ياكو ميتي. وأهدر الجناح المغربي مراد باتنا ركلة جزاءٍ للفتح في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول. وعندما حصل فريقه على جزائية ثانية، انبرى لها بنفسه ونفذها هذه المرة بنجاح مُدرِكًا التعادل في الدقيقة 77.

وتسبب ضاري العنزي، ظهير أيسر ضمك، في الركلة، بعدما دهس قدم فهد الزبيدي، المهاجم الفتحاوي. وتلقى الظهير بطاقة صفراء ثانية، طردَهُ على إثرها رائد الزهراني، حكم الساحة، في الدقيقة 75.

وأسفر لقاء الفريقين، في 30 أكتوبر الماضي، عن تعادلهما بالنتيجة ذاتها لحساب الجولة السابعة.

وللمرة الثانية، يحسم التعادل المواجهتين بين بينهما في النصفين الأول والثاني من دوري روشن السعودي، الذي ينتمي الفتح إليه منذ 2009 وضمك منذ 2019.

وخلال الموسم قبل الماضي، تعادلا 2ـ2 في النصف الأول و1ـ1 في الثاني.

وتواجه الفريقان 14 مرة سابقة على صعيد الدوري، كسِب الفتح أربعًا، وضمك اثنتين، وتعادلا في 8.