كاريلي: النقطة مفيدة.. وخطورتنا تراجعت

وصف البرازيلي فابيو كاريلي، مدرب فريق ضمك الأول لكرة القدم، نقطة التعادل مع الفتح، الخميس في الأحساء، بـ «المفيدة» على الرغم من تقدم لاعبيه في النتيجة حتى الدقيقة 77.

وانتهت مواجهة الفريقين، ضمن الجولة الـ 24 من دوري روشن السعودي، بهدف لكلٍّ منهما.

وخلال مؤتمرٍ صحافي بعدها، صرَّح كاريلي: «خسِرنا كثيرًا من الكرات. قدَّمنا شوطًا أوَّلَ رائعًا، وفي الشوط الثاني كنَّا أقل خطورةً».

وعدَّ النقطةَ مفيدةً لفريقه في ظلِّ «الأحداث الصعبة في الشوط الثاني، حيث خسرنا لاعبًا ببطاقةٍ حمراء».

ورأى البرازيلي أن التعادل نتيجةٌ عادلةٌ «بعد انقلاب الوضع لصالحهم»، مشدِّدًا على ضرورة تحسين التنظيم الدفاعي لضمك.

وطُرِدَ ضاري العنزي، ظهير أيسر ضمك، بعد تلقيه بطاقةً صفراءَ ثانيةً في الدقيقة 75. وأعاق اللاعب فهد الزبيدي، مهاجم الفتح، داخل منطقة الجزاء متسبِّبًا في ركلة جزاءٍ، نفذها بعد دقيقتين الجناح المغربي مراد باتنا مدركًا منها هدف التعادل.

وكان المهاجم الإيفواري ياكو ميتي أحرز هدف الفريق الضيف في الدقيقة 16.

ووصل ضمك، الذي يقبع في المركز الـ 16، إلى النقطة 16، ورفع الفتح، تاسع الترتيب، رصيده إلى 28 نقطة.