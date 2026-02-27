جوميز: لم ينفذوا التعليمات.. وأرفض القسوة

ذكر البرتغالي جوزيه جوميز، مدرب فريق الفتح الأول لكرة القدم، أن لاعبيه لم ينفِّذوا تعليماته خلال الشوط الأول من لقائهم مع ضمك، الخميس في الأحساء، عازيًا ذلك إلى غياب السرعة عن تحركاتهم.

وتعادل الفريقان 1ـ1، على ملعب «ميدان تمويل الأولى»، ضمن الجولة الـ 24 من دوري روشن السعودي.

وصرّح جوميز خلال مؤتمر صحافي بعد المباراة: «أعتقد أن التعليمات التكتيكية لم تُنفّذ بالشكل الصحيح في الشوط الأول». وتابع في ردٍ على سؤالٍ من «الرياضية» حول الأداء: «كانت هناك أخطاء.. تحركات اللاعبين لم تكن سريعة».

وقال البرتغالي إن فريقه منح المنافس مساحاتٍ خلال الشوط ذاته، وأكمل: «لا أريد القسوة على اللاعبين في هذا الشوط».

وتعادل الفتح خلال الشوط الثاني، بهدفٍ من ركلة جزاء أحرزه الجناح المغربي مراد باتنا، الذي أهدر أخرى قبل نهاية الشوط الأول.

وعلّق جوميز: «لا يوجد لاعب في العالم لا يهدر ركلات جزاء».

وفيما وصل الفتح، الذي يَحلُّ تاسعًا في جدول ترتيب الدوري، إلى النقطة الـ 28، رفع ضمك، القابع في المركز الـ 16، عدد نقاطه إلى 16.