يايسله: الأداء مُرضٍ.. ولا نركز على توني

طالب الألماني ماتياس يايسله، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، بالأخذ في الحسبان ضغط جدول المباريات، وفرضية إجراء المداورة، بعد الفوز الذي وصفه بالصعب على الرياض، مساء الخميس، لحساب الجولة الـ 24 من دوري روشن السعودي.

وفي مؤتمر صحافي تلا اللقاء قال: «مباراة صعبة. في هذا الدوري كل مباراة تُبنى على التفاصيل الصغيرة، التي تقود إلى الفوز أو الخسارة، وسعيد بالأداء أخذًا في الاعتبار اللقاءات المتوالية في وقت ضيق، والمداورة، وإشراك لاعبين لم يخوضوا عددًا كافيًا من المباريات».

وأضاف: «حصلنا على النقاط الثلاث، وخرجنا بشباك نظيفة، وهذا ما رغبنا في تحقيقه، وسعيد بالوصول إلى مبتغانا».

وعن الاعتماد على لاعب آخر غير المهاجم الإنجليزي إيفان توني في افتتاح التسجيل لخمس مباريات متتالية، أجاب يايسله على استفسار «الرياضية» بالقول: «لا نريد الاعتماد على لاعب واحد في التسجيل. توني هداف الفريق والدوري، ويسجل أهدافًا كثيرة، ويخلق المساحات لزملائه، لكن من المهم تصدّى لاعبين آخرين لمهمة تسجيل الأهداف في هذه المرحلة المهمة».

وأشار إلى تفكير الفريق مباشرة فيما بعد هذا الفوز بالقول: «اللاعبون يعرفون أهمية المباريات المقبلة، وتركيزنا على المباراة المقبلة سيبدأ من وقت ركوبنا الطائرة».

وتابع: «منهجيتنا دائمًا النظر إلى المباراة المقبلة فورًا، وهذا سنستمر عليه حتى نهاية الموسم».

وأوضح معبرًا عن سعادته بدعم جمهور الأهلي في الرياض: «من الممتع مشاهدة جماهيرنا والحصول على دعمها في الرياض وكل مكان. هذا يعطينا دافعًا إضافيًا وكبيرًا، ونيابة عن الفريق أقول إننا نستطيع الاعتماد عليهم دائمًا».

وتحدث عن محاولته تعويض الغيابات وتغطية النقص قائلًا: «لم نستطع سد النواقص بشكل كامل، لكن علينا التعامل مع كل وضعية، ولحسن الحظ لم نتعرض لإصابات جديدة. ديمرال عاد لحسن الحظ، ونريد إدارته بشكل ممتاز، ونأمل استمراره.. ورغم كل ذلك سنكون بخير».

وفاز الأهلي للمباراة الخامسة على التوالي، وبنفس نتيجة مباراته السابقة أمام ضمك، وحقق انتصاره الـ 18 في المجمل ضمن بطولة الدوري، مرتقيًا إلى الصدارة برصيد 59 نقطة، قبل مواجهة النصر، الذي يتأخر عنه بنقطة واحدة، مع الفيحاء خلال الجولة.