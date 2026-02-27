دولاك: أهدرنا 5 أهداف.. وفهمت طريقة الأهلي

أبدى البرازيلي ماوريسيو دولاك، مدرب فريق الرياض الأول لكرة القدم، أسفه على إهدار 5 فرص أمام الأهلي، في المباراة التي جرت مساء الخميس، لحساب الجولة الـ 24 من دوري روشن السعودي، فيما وصف اللقاء المقبل أمام ضمك بـ «النهائي الكبير».

وفي مؤتمر صحافي تلا الخسارة 0ـ1 أمام الأهلي قال: «أحيي لاعبي فريقي. قدموا عملًا كبيرًا، وواجهنا حظًا سيئًا بعدم التسجيل. تحصلنا على 5 فرص محققة، لكن لم نحرز أي أهداف».

وأضاف: «الاستحواذ وتقديم أسلوب جيد لا يكفي للانتصار أحيانًا، لكن ما شاهدته أن لاعبي فريقي بذلوا كل ما يلزم للفوز بالمباراة».

وشرح الأسلوب الخططي الذي خصصه للمباراة بالقول: «استراتيجيتنا في المباراة كانت مختلفة، حاولنا الدفاع بخمسة عناصر، مع إغلاق وسط الميدان. ولأننا كنا نعلم أن الأهلي يلعب الكرات الطويلة لإيفان توني حاولنا تخصيص مدافع لإيقافه ومنعه من الانطلاق في ظهر الدفاع».

وتابع: «فعلنا ما توجب علينا فعله خططيًا، وحاولنا إيقافهم، لكن لاعبو الأهلي يملكون الجودة العالية».

وبرر تموقع الفريق في الخلف وإشراك 5 قلوب دفاع موضحًا: «لعبت بأسلوب دفاعي لأن الخصم أقوى مني، لكن فكرتي متوازنة. الفريق كان في السابق يلعب كرات طويلة، وأحاول تغيير ذلك، وهذا ليس سهلًا بدون حصص تدريبية كثيرة. لا أستطيع إعطاء اللاعبين أيام راحة، يجب علينا العمل أكثر وأكثر».

وعن المباراة المقبلة أمام ضمك، منافس الرياض على الهروب من الهبوط، قال: «هي ليست فقط نهائي، بل النهائي الكبير، وأعمل على تهيئة اللاعبين لها».

وأردف: «سيلا سيعود إلى التدريبات. لم يخض معي سوى تدريب واحد، وآمل في اكتمال جاهزيته لخوض المباراة المقبلة».

وتلقى الرياض هزيمة ثانية على التوالي بعد خسارته 1ـ3 أمام الشباب في المباراة الماضية، وتجمد رصيده عند 16 نقطة، وبقي في المركز الـ 15، متقدمًا بفارق الأهداف فقط على ضمك، شاغل أقرب مراكز الهبوط.