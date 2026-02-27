الشباب يحتوي أزمة حمد الله وكاراسكو

طوى المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم فريق الشباب الأول لكرة القدم، خلافه مع زميله البلجيكي يانيك كاراسكو قبل مواجهة الهلال، الجمعة، ضمن الجولة الـ 24 من دوري روشن السعودي، وفق مصدرٍ خاصٍّ بـ «الرياضية».

وبيَّن المصدر ذاته، أن الجزائري نور الدين بن زكري، مدرب الفريق، يتَّجه إلى الاعتماد على الثنائي عند مواجهة الأزرق على ملعب «SHG أرينا»، فيما خرج البرازيلي كارلوس جونيور من حساباته بسبب إصابته في عضلات البطن.

وكان كاراسكو، قائد الفريق، رفض أن يلبي طلب حمد الله بمنحه فرصة تسديد ركلة جزاءٍ، احتُسبت في الجولة الماضية أمام الرياض خلال الانتصار 3ـ1.

ويحتل الشباب المركز الـ 12 في ترتيب الدوري بـ 25 نقطةً من ستة انتصاراتٍ، وسبعة تعادلاتٍ، مقابل عشر هزائم.

ويدخل الأزرق اللقاء مستهدفًا الانتصار بالقمة الكروية بعد تعثرين بالتعادل أمام الاتحاد والتعاون في الجولتين الماضيتين، تسبَّبا في فقدان الصدارة للنصر.