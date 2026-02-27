شتوتجارت وليل وباناثينايكوس في ثمن النهائي

تأهل فريق شتوتجارت الألماني الأول لكرة القدم، وفرينكفاروش الهنغاري، وليل الفرنسي، وباناثينايكوس اليوناني إلى ثمن نهائي بطولة الدوري الأوروبي بعد انتهاء جولة الإياب، الخميس.



وواصل شتوتجارت مسيرته في البطولة على الرغم من خسارته 0ـ1 أمام ضيفه سلتيك الإسكتلندي، الذي سجل هدفه عن طريق لوك ماكوان في الثواني الأولى من عمر اللقاء، لكنَّه لم يكن كافيًا من أجل خطف بطاقة التأهل بعد أن خسر ذهابًا 1ـ4.

واقتنص فرينكفاروش بطاقة التأهل بفوزه 2ـ0 على ضيفه لودوجوريتس رازاجراد البلغاري.

وأحرز جافرييل كانيتشوفسكي الهدف الأول في الدقيقة 14، وأضاف كريستوفر زاكارياسين الثاني «30»، ليُعوِّض فرينكفاروش بذلك خسارته 1ـ2 ذهابًا.

كذلك صعد ليل الفرنسي إلى الأدوار الإقصائية بانتصاره 2ـ0 على مضيفه ريد ستار الصربي، الذي كسب الذهاب 1ـ0.

وانتهى الوقت الأصلي بتقدم ليل بهدفٍ، حمل توقيع النجم أوليفيه جيرو في الدقيقة الرابعة، ليحتكم الفريقان إلى شوطين إضافيين، أحرز في الأول منهما ناثان نجوي الهدف الثاني لليل في الدقيقة 99.

في حين بلغ باناثينايكوس اليوناني الدور نفسه بعد اجتيازه عقبة فيكتوريا بلزن التشيكي بركلات الترجيح.

وكانت مباراة الذهاب، التي جرت في اليونان، انتهت بتعادل الفريقين 2ـ2.

وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل 1ـ1، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لليونانيين 4ـ3.