ريشة: عدم معاقبة الخيبري وماتيوس.. خطأ

أقرَّ المصري محمد كمال ريشة، محلل «الرياضية» التحكيمي، بعدم وجوب طرد عبد الإله الخيبري، ظهير أيسر فريق الرياض الأول لكرة القدم، والبرازيلي ماتيوس جونسالفيس، جناح الأهلي، خلال الشوط الأول من المباراة التي جرت بينهما مساء الخميس، لكنَّه أخذ على الحكم محمد السماعيل التغاضي عن إنذار اللاعبين الاثنين.

وفي الدقيقة 35 تدخل الخيبري على محمد عبد الرحمن، ظهير أيمن الأهلي، وبعد قليلٍ احتكَّ جونسالفيس بالأول، ولم يوقع السماعيل أي عقوبةٍ في اللقطتين.

وعن الاحتكاك الأول، قال ريشة: «الخيبري سقط بعد تدخلٍ من عبد الرحمن، والسماعيل أطلق صافرته محتسبًا خطأً له، وفي لحظة نهوضه ركلت قدمه بطن منافسه دون عنفٍ، أو استخدام قوةٍ مفرطةٍ توجب طرده، لكن كان يفترض على الحكم منحه إنذارًا».

وتحدث عن الاحتكاك الثاني قائلًا: «ماتيوس احتكَّ بالخيبري مستخدمًا يده، لكن أيضًا دون قوةٍ مفرطةٍ، ولا يوجد عنف، والقرار الصحيح هنا منحه بطاقةً صفراء، لكن السماعيل لم يفعل، وهذا خطأ، والحالة لا ترتقي إلى أكثر من ذلك».

وعن سبب عدم العودة إلى شاشة «VAR» في المرتين، أبان ريشة: «هذا طبيعي، فبروتوكول التقنية لا يجيز لها التدخل في حالات الإنذار بوصفها من القرارات التقديرية التي تدخل ضمن الصلاحيات الحصرية لحكم الساحة».

وفاز الأهلي بهدفٍ عكسي للكندي ميلان بوريان، حارس مرمى الرياض، الذي توجَّه إلى الحكم فور دخول الكرة شباكه، وطالبه باحتساب خطأ لمصلحته ضد الفرنسي فالنتين أتانجانا، لاعب وسط الفريق الجدَّاوي، بحجة مضايقته داخل منطقة الست ياردات لحظة محاولته إبعاد الكرة.

ولم يلتفت السماعيل لمطالبات الحارس، ولقي قراره تأييد ريشة الذي شرح قائلًا: «أتانجانا ارتقى فقط مع بوريان دون إعاقته، والحارس هو مَن أخطأ في تقدير الكرة، وأسكنها شباكه دون أي تأثيرٍ غير شرعي من منافسه».