9 جولات بلا فوز.. الفتح يجدد الذكريات السلبية

عادلَ فريق الفتح الأول لكرة القدم ثالثَ أطول سلسلة لا فوزٍ في سِجلَّاته ضمن دوري المحترفين بعد تعادله مع ضمك، مساء الخميس لحساب الجولة الـ 24 من نسخة الموسم الجاري.

وخاض الفتح، بذلك، تسع مبارياتٍ على التوالي دون انتصارٍ في سلسلةٍ سلبيةٍ، بدأت منتصف الشهر الماضي بعد الجولة الـ 15، وشكَّلتها أربع هزائم، وخمسة تعادلاتٍ، أحدثها أمام الضيف ضمك بنتيجة 1ـ1.

ومرَّ الفريق بظرفٍ مماثلٍ في نهاية موسم 2018ـ2019 عندما لعِب تسع جولات، من الـ 22 إلى 30 والأخيرة، بلا أي فوزٍ، وتعرَّض إلى خمس هزائم، وأربعة تعادلاتٍ.

ولعِب الفتح 13 جولةً متتاليةً الموسم الماضي، بدءًا من الثالثة، لم يذق خلالها طعم الانتصار، ما أدَّى إلى إقالة المدرب السويدي ينس جوستافسون، وتعيين البرتغالي جوزيه جوميز، المدرب الحالي للفريق.

ونجح جوميز في كسر هذه السلسلة، الأطول من نوعها في سجلَّات الفريق على صعيد المسابقة، التي انطلقت عام 2008، وتحمل تسمية دوري روشن السعودي منذ 2022.

وإذا أخفق في الفوز على التعاون، ضمن الجولة المقبلة من موسم «روشن»، فسيعادل الفتح سلسلةً سلبيةً أخرى، عاشها في بداية موسم 2016ـ2017 عندما تأخر فوزه الأول إلى الجولة الـ 11 بعد خمس هزائم، ومثلها من التعادلات.