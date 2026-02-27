تبديل مرفوض

لقي الجهاز الطبي لفريق الرياض الأول لكرة القدم صعوبةً في إقناع المدافع محمد الخيبري بالخروج مستبدلًا في الدقيقة 12 من مباراة الأهلي، الخميس، لحساب الجولة الـ 24 من دوري روشن السعودي بعد اصطدامه على مستوى الرأس مع زميله الجزائري فيكتور لكحل، لاعب الوسط. ووقع تصادمٌ رأسي بين اللاعبين أثناء ارتقائهما لتشتيت ركلةٍ ركنيةٍ أهلاويةٍ، وتلقَّيا الإسعافات على أرض الملعب، وعصب الجهاز الطبي رأس لكحل بضمادةٍ، وتركه يكمل اللقاء، فيما طلب تبديل الخيبري بعد نهوضه. وحاول المدافع مقاومة القرار، والتمسك بقدرته على المواصلة، ودخل في جدالٍ مع أكثر من مسؤولٍ في الفريق، لكنه رضخ في النهاية، وغادر مستبدلًا بزميله فيصل الصبحي تصوير: سعد الدوسري