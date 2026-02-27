نوتنجهام يصعد.. وبيريرا يقصي كانتي

تأهَّل فريق نوتنجهام فورست الإنجليزي الأول لكرة القدم إلى دور الـ 16 من الدوري الأوروبي على الرغم من خسارته 1ـ2 من ضيفه فنربخشة التركي، مساء الخميس ضمن إياب دور الـ «بلاي أوف».

وتغلب نوتنجهام فورست على فنربخشة 4ـ2 بمجموع مواجهتي الذهاب والعودة، مستفيدًا من فوزه 3ـ0 على أرض المنافس قبل أسبوع.

وأحرز المهاجم التركي كريم أكتورك أوغلو هدفين للفريق الأصفر والأزرق في الدقيقتين 22 و48 من ركلة جزاء.

فيما قلَّص الجناح الإنجليزي كالوم هودسون أودوي الفارق لأصحاب الأرض بإحرازه هدفًا في الدقيقة 68.

وفاز الفريق الإنجليزي تحت قيادة البرتغالي فيتور بيريرا، مدرِّبه الجديد، الذي درَّب فنربخشة مرتين بين صيفي 2015 و2016، ومن صيف 2021 إلى نهاية العام ذاته.

ومع الفريق الإنجليزي الأحمر، أقصى بيريرا، المدرب السابق لفريقي الأهلي والشباب السعوديين، النجم الفرنسي نجولو كانتي، لاعب الاتحاد السعودي السابق، من دَور الـ «بلاي أوف» في الدوري الأوروبي.

ولعِب كانتي، الذي رحل عن الاتحاد خلال الانتقالات الشتوية الأخيرة، كامل دقائق مباراة الإياب الأوروبية، و76 دقيقةً من مباراة الذهاب.