السد يعزز الصدارة بثلاثية.. والغرافة يستعيد التوازن

سجل فريق السد الأول لكرة القدم فوزه التاسع تواليًا، الخميس، على حساب غريمه الدحيل 3ـ1، فيما استعاد الغرافة توازنه بانتصاره على الريان 3ـ2 في المرحلة الـ 17 من الدوري القطري.

وفي المباراة الأولى، رفع السد رصيده الى النقطة 38 بفارق أربع نقاطٍ أمام الغرافة، قاطعًا خطوةً إضافيةً نحو الفوز باللقب للمرة الثالثة تواليًا.

وتلقَّى فريق المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني دفعةً معنويةً قبل مواجهةٍ قويةٍ في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة أمام ضيفه الهلال السعودي، الثلاثاء.

في المقابل، تواصلت معاناة الدحيل، وصيف النسخة الماضية، الذي لم يحقق أي انتصارٍ للمباراة الرابعة تواليًا، مواصلًا الترنُّح في المركز الثامن برصيد 21 نقطةً، ما يجعل المدرب الجزائري جمال بلماضي في وضعٍ صعبٍ قبل استقبال الأهلي السعودي في دوري الأبطال، الإثنين.

وكان الدحيل صاحب الأسبقية في التسجيل عبر إدميلسون جونيور الذي وصلته كرة مرتدة من الدفاع، فأرسلها نحو الزاوية البعيدة هدفًا في الدقيقة 47.

وعادلَ السد النتيجة في غضون دقيقتين عبر يوسف أيمن، مدافع الدحيل، الذي حوَّل عرضية أكرم عفيف بالخطأ الى مرمى فريقه قبل أن يسجل الإسباني رافا موخيكا الهدف الثاني إثر عرضيةٍ من البرازيلي باولو أوتافيو «54». وحسم البرازيلي جيوفاني هنريكي الأمور بهدفٍ ثالثٍ مستغلًّا تمريرة نموذجية من عفيف أمام المرمى «83».

وفي المباراة الثانية، تجاوز فريق المدرب البرتغالي بيدرو مارتينيش ثلاث خسائر، أفقدته الصدارة، ورفع رصيده إلى النقطة 34، مستعيدًا الوصافة مؤقتًا من الشمال، الذي يلعب أمام قطر، السبت.

في المقابل، مُني الريان بخسارةٍ، أفقدته فرصة الاقتراب من الطليعة، ليتجمَّد رصيده عند النقطة 28 في المركز الرابع.

وتقدم الريان مبكرًا بعد أن استغل الصربي ألكسندر ميتروفيتش خطأ التونسي فرجاني ساسي، ليمرر كرةً للإسباني رودريجو مورينو الذي أودعها الشباك في الدقيقة 4.

وألغى الحكم هدفًا للغرافة، سجله ألفارو دجالو، مهاجم غينيا بيساو، بعد أن وصلته تمريرة السنغالي سيدو سانو، إثر العودة لتقنية حكم الفيديو المساعد بداعي التسلل «18».

وصحَّح ساسي الخطأ عندما سجل هدف التعادل لـ «الفهود» بعد أن تلقَّى عرضية دجالو، ووضعها في الشباك «57».

وسجل الغرافة هدف التقدم عقب استغلال الإسباني خوسيلو خطأ دفاعيًّا، ليمرِّر الكرة لعمرو سراج أمام المرمى الذي وضعها في الشباك «61».

وردَّ سراج الدين لخوسيلو، وقدَّم له تمريرةً على طبقٍ من فضة أمام المرمى، سجل منها مهاجم ريال مدريد الإسباني السابق الهدف الثالث «84».

وقلَّص البرازيلي جيديش النتيجة من ركلة جزاءٍ، كسبها محمد سراج «90+1» دون أن يجنِّب فريقه خسارة المباراة التي أكمل الغرافة ثوانيها الأخيرة بعشرة لاعبين بعد طرد سيف الدين فضل الله لنيله بطاقة صفراء ثانية «90+8».