دوري المؤتمر.. فيورنتينا يتخطى الليلة العصيبة

أفلت فريق فيورنتينا الإيطالي الأول لكرة القدم من مصيرٍ مؤلمٍ حين فرَّط بفوزه في ذهاب ملحق ثمن نهائي دوري المؤتمر الأوروبي خارج ملعبه بثلاثيةٍ نظيفةٍ على ياجييلونيا بياويستوك البولندي بتخلُّفه إيابًا بالنتيجة ذاتها.

واستطاع الفريق، الذي يعاني الأمرَّين في الدوري الإيطالي الموسم الجاري، في النهاية حجز بطاقته على الرغم من خسارته 2ـ4 بعد التمديد.

وتخلَّف فريق المدرب باولو فانولي بثلاثية بارتوش مازوريك في الدقائق 23 و45+3 و49، ما اضطره إلى خوض شوطين إضافيين.

وحافظ «الفيولا» على رباطة جأشه، وقلص الفارق عبر البديل نيكولو فاجولي في الدقيقة 107، ثم بهدفٍ عكسي من تاراس رومانشوك «114 بالخطأ في مرمى فريقه»، قبل أن يعيش ملعب «أرتيميو فرانكي» نهايةً عصيبةً بعد أن نجح الإسباني خيسوس إيماز في هز شباكه قبيل دقيقتين على النهاية «118».

وفي خضم اندفاع الفريق البولندي، تلقَّى لاعبه البرتغالي برناردو فيتال بطاقةً صفراء ثانية، وطُرد من المباراة، لتبقى النتيجة على حالها، وتذهب بطاقة ثمن النهائي إلى وصيف المسابقة القارية عامَي 2023 و2024، الذي يلتقي في ثمن النهائي ستراسبورج الفرنسي، أو الفريق البولندي الآخر راكوف تنشتوخوفا، حسب القرعة التي تُسحب الجمعة.