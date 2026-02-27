«كونفرانس ليج».. بالاس وألكمار يطيران إلى دور الـ 16

تأهل فريق كريستال بالاس الإنجليزي الأول لكرة القدم إلى ثمن نهائي بطولة دوري المؤتمر الأوروبي «كونفرانس ليج» بعد فوزه على ضيفه زرينسكي موستار البوسني 1ـ0، الخميس، في إياب الملحق.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل 1ـ1، ليتأهل بالاس بنتيجة 2ـ1 في مجموع المباراتين. وسجل لكريستال هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 36 لاعبه ماكسينس لاكروا.

كذلك بلغ ألكمار الهولندي الدور ذاته بعد فوزه على نواه الأرميني 4ـ0، ليتأهل بمجموع المباراتين فائزًا بنتيجة 4ـ1.

وتقدم ألكمار في الدقيقة الخامسة عبر رو زانجيلو دال، ثم أضاف زميله سفين مينخياس الهدف الثاني «39».

وفي الدقيقة 54 سجل مينخياس الهدف الثاني له والثالث لفريقه، فيما أحرز زميله أوتو ينسن الرابع في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

كذلك صعد ليش بوزنان البولندي إلى ثمن النهائي بعد فوزه على كوبيون الفنلندي 1ـ0 بتوقيع لاعبه بابلو رودريجيز في الدقيقة 65، ليمنح فريقه بطاقة العبور بعد الفوز 3ـ0 في مجموع المباراتين.