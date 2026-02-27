فليك: فلسفة كرويف وجوارديولا مرجعيتي

أبدى المدرب الألماني هانزي فليك سعادته بقيادة فريق برشلونة الإسباني الأول لكرة القدم مع اقتراب موسمه الثاني من نهايته، مشيرًا إلى تمسُّكه بفلسفة يوهان كرويف وبيب جوارديولا.

وكان فليك تولى تدريب برشلونة مطلع الموسم الماضي، وقاده للفوز بالدوري والكأس وكأس السوبر الإسباني، ووصل به إلى قبل نهائي دوري أبطال أوروبا في موسمه الأول.

ويعود آخر لقبٍ حققه فليك مع برشلونة إلى التتويج بلقب كأس السوبر الإسباني 2026 في مدينة جدة السعودية بعد أن تغلب على غريمه التقليدي ريال مدريد 3ـ2 في النهائي.

وقال المدرب في تصريحاتٍ، نشرها الموقع الرسمي لبرشلونة، الخميس: «كل تجربةٍ يصاحبها تغييرٌ في داخلك. ما أحبه في برشلونة هو شعوري بأنني في عائلةٍ منذ اليوم

الأول. الجميع هنا يعمل بإخلاصٍ، لكنْ من واجبنا أيضًا أن نفهم معنى برشلونة. إنه هويةٌ وأسلوبٌ. ليس المهم الفوز فحسب، بل وكيف نفوز أيضًا».

وأضاف: «في برشلونة النتيجة ليست هي الأهم، بل كيف نلعب وكيف نفوز. على سبيل المثال خسرنا أمام إنتر ميلان في الموسم الماضي، لكننا فخورون بما قدمه الفريق في المباراتين، وأعتقد أن تلك هي الطريقة التي يتمنى الجميع اللعب بها، ومن المهم أن نتبع ذلك النهج».

وأوضح فليك: «لطالما نظرت إلى برشلونة بوصفه نموذجًا يحتذى به خلال مسيرتي. فلسفة يوهان كرويف، وبيب جوارديولا تعد بمنزلة مرجعٍ لي، وهذه هي الطريقة التي أريد من فريقي أن يلعب بها كرة القدم».

وعن الفوز بلقب الدوري، قال فليك: «إنها منافسة طويلة وشاقة للغاية. نحن نتصدر الترتيب حاليًّا، واستغللنا الفرصة على أكمل وجه، لكن علينا القتال والدفاع عن الصدارة حتى نهاية الموسم».

وختم المدرب تصريحاته قائلًا: «لم نخسر أي مباراةٍ منذ عودتنا إلى ملعب سبوتيفاي كامب نو. علينا خوض المباريات بتلك الإيجابية، وأن نسعى جاهدين إلى تحقيق العودة بدعمٍ جماهيرنا. في ملعبنا يكون كل شيءٍ ممكنًا».

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 61 نقطةً بفارق نقطةٍ عن ريال مدريد، وسيستضيف فياريال السبت لحساب الجولة الـ 26.