سباق الصدارة يغري الهلال في موقعة الشباب

يحلُّ فريق الهلال الأول لكرة القدم ضيفًا ثقيلًا على الشباب، عند الـ 10:00 من مساء الجمعة، على ملعب «إس إتش جي أرينا» ضمن منافسات الجولة الـ 24 من دوري روشن السعودي.

وسبق للفريقين أن تواجها في 35 مباراةً بدوري المحترفين، فاز الهلال في 20 منها، مقابل خمسة انتصاراتٍ للشباب، بينما حضر التعادل عشر مرَّاتٍ. وسجل لاعبو الأزرق 62 هدفًا، وأحرز لاعبو «الليث» 34، ويُعدُّ الفرنسي بافيتيمبي جوميز، مهاجم الهلال السابق، هدَّاف مواجهات الطرفين بسبعة أهدافٍ.

ودوَّن الشباب أكبر انتصاراته على الأزرق موسم 2022ـ2023 حينما تجاوزه 3ـ0، فيما أتخم الهلال شباك منافسه بخماسيةٍ نظيفةٍ في أكبر نتيجةٍ له ضد الأبيض، وكان ذلك موسم 2020ـ2021.

ويسعى الجزائري نور الدين زكري، مدرب الشباب، إلى تحقيق الفوز الثالث تواليًا بعد أن تخطى ضمك والرياض بنتيجةٍ واحدةٍ 3ـ1 عقب توليه المهام الفنية خلفًا للإسباني إيمانول ألجواسيل الذي أقيل لسوء النتائج.

وعلى الطرف الآخر، يُدرك الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب الهلال، خطورة أي نتيجةٍ سلبيةٍ أمام الشباب بعد خروجه بالتعادل السابع في البطولة الموسم الجاري أمام التعاون 1ـ1، إذ فقدَ الأزرق 14 نقطةً بسبب التعادل مع الأهلي والقادسية ذهابًا وإيابًا، والرياض، والاتحاد.

ويفتقد الهلال خدمات ستة لاعبين للإصابة، هم الفرنسي كريم بنزيما «عضلة ضامة»، وناصر الدوسري «إصبع القدم»، والفرنسي محمد ميتي «آلام عضلية»، والتركي يوسف أكتشيشيك «عضلة أسفل البطن»، وحسان تمبكتي «العضلة الخلفية»، ومحمد الربيعي «إصبع اليد».

وعلى صعيد الترتيب، يحتل الشباب المركز الـ 12 في «روشن» برصيد 25 نقطةً، بينما تراجع الهلال إلى المركز الثالث بـ 55 نقطةً.