الخليج يفتش عن هزيمة الاتحاد الأولى

يحلُّ فريق الخليج الأول لكرة القدم ضيفًا على الاتحاد، الجمعة، على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة ضمن الجولة الـ 24 من دوري روشن السعودي.

وسبق للفريقين أن التقيا في 13 مواجهةً بدوري المحترفين، فاز الاتحاد ثماني مراتٍ، وحضر التعادل في خمسة لقاءاتٍ، فيما لم يسبق للخليج أن حقق أي انتصارٍ على منافسه. وسجل هجوم الاتحاد 32 هدفًا، فيما أحرز هجوم الخليج 16 هدفًا.

ولم يحقق الاتحاد أي فوزٍ في آخر مباراتين من الدوري، إذ تعادل مع الهلال، ثم الحزم، ويطمح الفريق إلى استعادة نغمة الانتصارات قبل ملاقاة الوحدة الإماراتي في الدور ثمن النهائي لدوري أبطال آسيا للنخبة، خاصَّةً في ظل جاهزية جميع لاعبيه.

ويحتل الاتحاد المركز السادس برصيد 39 نقطةً، حصدها من الانتصار في 11 مباراةً، والتعادل في ستٍّ، بينما خسر في مثلها.

في المقابل، تراجعت نتائج الخليج خلال الجولات الثماني الماضية حيث لم يحقق فيها أي فوزٍ، وخسر آخرها أمام الخلود. وسيحاول الفريق أمام الاتحاد تحقيق نتيجةٍ إيجابيةٍ لتأمين موقعه في المنطقة الدافئة.

ويحتل الخليج المركز العاشر برصيد 27 نقطةً، جمعها من الفوز في سبع مبارياتٍ، والتعادل في ستٍّ، بينما خسر عشر مراتٍ.