أمام الاتفاق.. الحزم يبحث عن الانتصار الثاني

يبحث فريق الحزم الأول لكرة القدم، عن الفوز الثاني أمام ضيفه الاتفاق ضمن الجولة الـ 24 من دوري روشن السعودي، الجمعة، على ملعب نادي الحزم في الرس.

والتقى الفريقان في 9 مواجهات بدوري المحترفين، انتصر الحزم في واحدة، وفاز الاتفاق خمس مباريات، وحضر التعادل في ثلاث مباريات.

ويتوقع أن يدخل التونسي جلال قادري، مدرب الحزم بتشكيلة مكونة من إبراهيم زايد وسلطان تنكر والمغربي عبد المنعم بو طويل وأحمد النخلي وسعود الراشد والفرنسي لورينتيز روسير والجنوب إفريقي إلياس موكوانا والنيجيري يوسف أومارو والسيراليوني أبو بكر باه والبرتغالي فابيو مارتنيز والسوري عمر السومة.

ويفقد سعد الشهري مدرب الاتفاق خدمات الإسباني ألفارو ميدران، للإصابة وعبد الله خطيب بسبب الإيقاب بالبطاقة الحمراء التي حصل عليها أمام القادسية في المباراة الماضية بالجولة العاشرة «المؤجلة»، الإثنين الماضي، والبرتغالي جواو كوستا، وفارس الغامدي بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وتشهد المباراة مشاركة مختار علي بعد تعافيه من إصابة مفصل القدم التي أبعدته عن مباراة الديربي أمام القادسية. وخالد الغنام بعد انتهاء عقوبة الإيقاف لتراكم البطاقات.