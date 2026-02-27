قرعة أبطال أوروبا.. السيتي يصطدم بالريال وباريس أمام تشيلسي

أسفرت قرعة دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم التي أجريت، الجمعة، في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» في مدينة نيون السويسرية عن قمتين مرتقبتين تجمعان ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي، وباريس سان جيرمان الفرنسي وتشيلسي الإنجليزي.

فيما يواجه بودو جليمت النرويجي نظيره سبورتنج لشبونة البرتغالي، ويلتقي نيوكاسل الإنجليزي مع برشلونة الإسباني، فيما يواجه غلطة سراي التركي نظيره ليفربول الإنجليزي، وأتلتيكو مدريد الإسباني يواجه توتنام هوتسبير الإنجليزي، ويلعب أتالانتا الإيطالي ضد بايرن ميونيخ الألماني، ويلتقي بايرليفركوزن الألماني أرسنال الإنجليزي.

ومن المقرر أن تلعب مباريات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، في 10 و11 مارس المقبل، على أن تجرى مباريات الإياب في 17 و18 من الشهر نفسه.