أمام الشباب.. إنزاجي يبدأ بلاجامي والحربي يعوّض اليامي

ينتظر أن يستعين الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، بعلي لاجامي، مدافع الفريق، في التشكيلة الأساسية التي تواجه الشباب ضمن الجولة الـ24 من دوري روشن السعودي، الجمعة، على ملعب إس إتش جي أرينا في نادي الشباب، وفقًا لمصادر خاصة بـ «الرياضية».

وتأتي مشاركة لاجامي، بسبب غياب حسان تمبكتي، المصاب في عضلة الفخذ الخلفية.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أنَّ الإيطالي يتجه للدفع بمتعب الحربي في مركز الظهير الأيمن عوضًا عن حمد اليامي المصاب في الركبة، على أن تُحسم القائمة النهائية في الاجتماع الفني مع اللاعبين قبل المباراة.

وقرَّر إنزاجي عدم تنظيم معسكر قبل المباراة، والاكتفاء بتجمع اللاعبين، عصر الجمعة، في مقر النادي وتناول وجبة الإفطار قبل المغادرة إلى الملعب.

واختتم الفريق الأزرق تحضيراته، الخميس، بتدريبات متنوعة تضمنت معالجة أخطاء مواجهة التعاون الماضية، إضافة إلى حلول التسجيل واستغلال الكرات الثابتة.