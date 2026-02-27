العصفور: الشباب اختلف.. والسومة مشكلة حمد الله

يُعد عبد الرحمن العصفور، لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم والشباب السابق، أحد أبرز لاعبي مركز الظهير في وقته.

تدرج فيه من الفئات السنية في نادي الشباب حتى حجز موقعه في قائمة الفريق الأول، وحقق مع جيله الذهبي العديد من الإنجازات المحلية والإقليمية.

غادر الشباب ليدخل في عدد من التجارب الاحترافية في الوحدة والهلال الذي وصله في 2005، ليُسهم أيضًا في تحقيق بطولات مع القطب الأزرق.

وفي حواره مع «الرياضية»، تحدث العصفور عن مواجهة الهلال والشباب، الجمعة، ضمن الجولة الـ 24 من دوري روشن السعودي.

01

مَن ترجح أن ينتصر الجمعة الهلال أم الشباب؟

أتوقع مباراة ممتعة بين الفريقين، وأتمنى أن يقدم الشباب مستوى جيدًا ويكون الطرف الأفضل، أما عن الحظوظ فهي متساوية 50 في المئة لكلا الفريقين، الهلال أكثر جاهزية، والشباب مختلف مع المدرب زكري وتطوَّر كثيرًا.

02

ماذا عن الغيابات في صفوف الهلال؟

الهلال لا يتأثر بالغيابات، ويملك بدائل وحلولًا.

03

كيف تقيّم مستوى كريم بنزيما مع الهلال وهل سيتأثر بغيابه؟

بنزيما يحتاج إلى الوقت من أجل أن ينسجم ويتأقلم مع أسلوب لعب فريق الهلال، فهو لم يلعب إلا مباراتين مع الهلال، نعم لعب في الدوري مع الاتحاد، ولكن أسلوب الهلال مختلف عن الاتحاد كثيرًا، ومن المبكر الحكم عليه مع الهلال، وهو كلاعب أكبر من أن يقيّمه أحد.

04

ماذا عن الهلال مع الإيطالي سيموني إنزاجي؟

الهلال تعثر كثيرًا مع إنزاجي، كونه يعتمد على التحفظ والأسلوب الدفاعي في بعض المباريات، هناك مباريات لا بد أن يكون الهلال هو الطرف المبادر بالهجوم، وهذا يفتقده المدرب إنزاجي، فالهلال له أسلوب ونظام مختلف عن المدرب تمامًا.

05

هل تستبعد الهلال من سباق لقب الدوري؟

صعب استبعاد الهلال عن البطولة، وما زال منافسًا شرسًا، وهناك فرق تتعثر وأخرى تستمر بالمنافسة، وفرق تتخلى عنها.

06

هل تعتقد أن المغربي عبد الرزاق حمد الله قادر على تقديم شيء في هذه المباراة؟

عبد الرزاق حمد الله واحد من أفضل اللاعبين الأجانب الذين مروا على الكرة السعودية، ومشكلته في عقليته، يجب أن تتغيَّر كونه لاعبًا كبيرًا، وعليه التفكير في الفريق قبل التفكير في الهدف الشخصي وكسر رقم عمر السومة.

07

في رأيك مَن أفضل فريق في الدوري؟

القادسية، خاصة أنه تغيَّر جذريًّا مع المدرب الإيرلندي بريندان رودجرز، ومتى ما فاز على الفرق الكبيرة فهو قادر على تحقيق الدوري ثم الأهلي.

08

ماذا عن الاتحاد؟

متأرجح، يكون جيدًا في مباراة، وسيئًا في مباراة أخرى، والموسم الجاري صعب عليه، ولكن أتوقع أنه سيكون أفضل في الموسم المقبل.

09

لماذا الاتحاد أفضل في البطولة الآسيوية؟

دورينا أصعب من آسيا، ومستوى بعض فرق آسيا أضعف من الفرق في دورينا الذي يتمتع بفرق قوية وصعبة.

10

من وجهة نظرك، مَن أفضل لاعب سعودي؟

حسان تمبكتي ومهند الشنقيطي.