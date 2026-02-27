ريال مدريد ومانشستر سيتي.. عقد من الإقصاءات المتبادلة

تشهد مواجهات فريق ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم، ونظيره مانشستر سيتي الإنجليزي، في دوري أبطال أوروبا، ندية كبيرة خلال الأعوام الأخيرة، بعدما تحوَّل الثنائي إلى أحد أكثر الصدامات تكرارًا وإثارة في الأدوار الإقصائية، وسط تبادل مستمر لبطاقات العبور منذ عام 2016 حتى الموسم الجاري.

وبدأت السلسلة في نصف نهائي 2016 حين أقصى ريال مدريد نظيره مانشستر سيتي، قبل أن يرد الفريق الإنجليزي الدين بعد أربعة أعوام ويجتاز النادي الإسباني في ثمن نهائي نسخة 2020، وعادت الكفة مرة أخرى للميرينجي في 2022 بعد ريمونتادا تاريخية في العاصمة مدريد، ليتقدم سيتي خطوة جديدة ويقصيه مجددًا في 2023 في طريقه نحو اللقب.

وفي 2024 حافظ ريال مدريد على نمط الأعوام المتبادلة وتفوق على الفريق الأزرق من جديد بعد مواجهة امتدت إلى ركلات الترجيح، وفي الموسم الماضي نجح ريال مدريد في تجاوز السيتي خلال ملحق دور الـ16 بعد فوزه ذهابًا 3-2 وإيابًا 3-1.

وفي النسخة الجارية، التقى الفريقان بمرحلة المجموعات على ملعب سانتياجو بيرنابيو، وفاز مانشستر سيتي 2-1.