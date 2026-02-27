سلوت: صلاح ضحية المعايير العالية

أكد الهولندي آرني سلوت، مدرب فريق ليفربول الإنجليزي الأول لكرة القدم، أن المصري محمد صلاح، مهاجم الفريق، الذي يمرّ بأسوأ فترة جفاف تهديفي في مسيرته في «البريميرليج» يدفع ثمن معاييره العالية.

وفاز صلاح البالغ 33 عامًا، بجائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في الدوري الإنجليزي أربع مرات منذ انضمامه إلى ملعب «أنفيلد رود» عام 2017، وكان آخرها في الموسم الماضي الذي تُوّج فيه فريق الـ«ريدز» باللقب.

وفشل المهاجم المصري في هز شباك منافسيه في 9 مباريات تواليًا في «البريميرليج»، وهي أسوأ سلسلة له، ما دفع سلوت في حديثه قبل مباراة، السبت، على أرضه أمام وست هام: «لقد وضع معايير عالية لنفسه، ولحظة عدم تسجيله في بضع مباريات، يتفاجأ الناس فورًا، وهذا أكبر إطراء يمكن أن يحصل عليه».

وأضاف مدرب ليفربول الذي يحتل المركز السادس في الدوري برصيد 45 نقطة متأخرًا بفارق 16 نقطة عن أرسنال المتصدر: «نحن معتادون على تسجيل صلاح للعديد من الأهداف، وربما يكون هذا هو الفرق الأكبر في أدائه ومشاركته في المباريات حاليًا، لكننا نعلم أيضًا أن هذا قد حدث من قبل، لا أعرف إن كان قد حدث في 9 مباريات تواليًا، لكنني كنت أتساءل عن ذلك سابقًا عندما لم يسجل في ثلاث أو خمس مباريات، لكنني أعلم أنه في النهاية سيعود للتسجيل».

وأردف: «هو ليس مهاجمنا الوحيد حاليًا الذي لا يسجل بالقدر المعتاد، ينصب التركيز عليه نظرًا لكل ما قدمه للنادي، لكن الفرنسي إيكيتيكيه والهولندي جاكبو لم يسجلا الكثير من الأهداف أخيرًا أيضًا. هذا أمر جماعي علينا تحسينه».