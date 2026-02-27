كومباني: الفوز على دورتموند لقب صغير

رأى البلجيكي فنسان كومباني، مدرب فريق بايرن ميونيخ الألماني الأول لكرة القدم، أن حجم المباراة أمام بوروسيا دورتموند، السبت، ضمن الدوري الألماني، يجعل الانتصار فيها أشبه بـ«لقب صغير».

ويتصدر البايرن الترتيب بفارق ثماني نقاط عن دورتموند بالذات، ويمكنه أن يخطو خطوة كبيرة نحو الاحتفاظ باللقب إذا عاد بالنقاط الثلاث من ملعب «سيجنال إيدونا بارك».

وتُعد المباراة إعادة لنهائي دوري أبطال أوروبا 2013، فيما تحوّل «الكلاسيكو الألماني» إلى واحدة من أبرز المنافسات بين القوتين الكرويتين الأكبر في البلاد.

وخسر دورتموند أفضليته ذهابًا 2ـ0، ليودّع مسابقة دوري أبطال أوروبا أمام أتالانتا الإيطالي، الأربعاء، بعد سقوطه 1ـ4، لكن الفوز على البايرن سيُبقي على آماله الضئيلة في لقب الموسم الجاري.

وقال كومباني، الجمعة: «إنه الكلاسيكو، بالنسبة إليّ، هو دائمًا لقب بحد ذاته، حتى لو قال البعض إننا لم نعد نستطيع الفوز بشيء إضافي الآن، الحقيقة أن هذه المباريات مهمة للجماهير أيضًا، ولهذا فهي أشبه بلقب صغير، لا أريد أن أنسى ذلك، ولهذا فإن الفوز هناك أولوية مطلقة بالنسبة إلينا».

وخسر البايرن مرة واحدة فقط الموسم الجاري في الدوري، وكان قد فاز ذهابًا 2ـ1 في ميونيخ في أكتوبر، وهي الهزيمة الوحيدة لدورتموند الموسم الجاري.

وكشف كومباني عن أن قائد الفريق وحارس مرماه مانويل نوير بات جاهزًا للعودة بعد إصابة في ربلة الساق: «يبدو مانو بحالة جيدة. كنا نعتقد أنه سيغيب لفترة أطول. لكني أريد مناقشة الأمر معه مجددًا».

وفي حال مشاركته، ستكون المباراة الرقم 45 لنوير أمام دورتموند وقد تكون الأخيرة، إذ ينتهي عقد الحارس المخضرم في الصيف المقبل عندما يبلغ الأربعين من العمر.