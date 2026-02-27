صدارة سعودية في جولات الدوري العربي

تصدَّر فرسان السعودية لقفز الحواجز ترتيب جولات الدوري العربي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية، الخميس.

ونجح الثلاثي عبد الله الشربتلي، وخالد المبطي، وعبد الرحمن الراجحي في تحقيق الصدارة.

وكان الفارس الشربتلي فاز بسيف أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لقفز الحواجز، وحصل زميله خالد المبطي بالمركز الثاني، 15 فبراير الماضي.