قرعة الدوري الأوروبي.. ديربي إيطالي.. وشتوتجارت يواجه بورتو

أسفرت قرعة دور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج»، التي جرت الجمعة بمقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» في مدينة نيون السويسرية، عن مواجهة إيطالية تجمع روما وبولونيا، فيما شتوتجارت الألماني ضد بورتو البرتغالي.

ويلاقي جينك البلجيكي نظيره فرايبورج الألماني، وفرينكفاروش المجري يواجه سبورتينج براجا البرتغالي، فيما يلتقي باناثانيكوس اليوناني مع ريال بيتيس الإسباني، ونوتنجهام فورست الإنجليزي أمام ميتييلاند الدنماركي، وسيلتا فيجو الإسباني يواجه أولمبيك ليون الفرنسي، فيما يلاقي ليل الفرنسي نظيره أستون فيلا الإنجليزي.

ومن المقرر أن تلعب مباريات ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي، 12 مارس، على ملاعب جينك وبولونيا وفرينكفاروش وشتوتجارت وباناثانيكوس ونوتنجهام فورست وسيلتا فيجو وليل.

أما جولة الإياب فسوف تلعب، 19 من الشهر نفسه بملاعب فرايبورج وروما وسبورتينج براجا وبورتو وريال بيتيس وميتييلاند وليون وأستون فيلا.

وفي دور الثمانية، يلتقي الفائز من فرينكفاروش وبراجا مع الفائز من باناثانيكوس وريال بيتيس، فيما يلعب الفائز من جينك وفرايبورج مع الفائز من سيلتا فيجو وليون، على أن يصعد فريقان من هذه الأندية الثمانية ليواجها بعضهما بعضًا في الدور قبل النهائي.

كما يلتقي الفائز من شتوتجارت وبورتو مع الفائز من نوتنجهام فورست وميتييلاند، في حين يلعب الفائز من بولونيا وروما مع الفائز من ليل وأستون فيلا، على أن يصعد فريقان من هذه الأندية الثمانية ليواجها بعضهما بعضًا في الدور قبل النهائي.

وتلعب مباريات ذهاب دور الثمانية، 9 أبريل المقبل، على أن تنظم لقاءات الإياب بعدها بأسبوع، في حين أنَّ مباراتي ذهاب قبل النهائي ستجريان، 30 أبريل، فيما تجرى مباراتا الإياب 7 مايو المقبل، ويستضيف ملعب بشكتاش ستاديوم بمدينة إسطنبول التركية المباراة النهائية في 20 مايو.