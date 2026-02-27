هيئة الأفلام تجمع الإعلام وصنّاع المشهد السينمائي

تنظّم هيئة الأفلام اللقاء الإعلامي السنوي في أمسية رمضانية تجمع شركاء الإعلام وصنّاع المشهد السينمائي، الإثنين 2 مارس 2026، في استديوهات جاكس للأفلام.

ويأتي اللقاء احتفاءً بالدور الذي يقدمه الإعلام في دعم الحراك السينمائي وإبراز منجزات القطاع، إضافةً إلى تعزيز جسور التواصل وخلق مساحة ودّية لتبادل الأحاديث حول مستجدات صناعة الأفلام وتطلعاتها المستقبلية، وسط أجواء رمضانية تعكس روح الشراكة والتكامل.

ويشهد اللقاء حضورًا من مختلف الجهات الإعلامية والسينمائية، إذ تنطلق فعالياته عند الـ 10:00 مساءً وتستمر حتى الـ 01:00 صباحًا.