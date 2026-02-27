بطولة سانتياجو.. بايز وتابيلو يصعدان إلى دور الثمانية

خاض التشيلي أليخاندرو تابيلو والأرجنتيني سيباستيان بايز مباراتين قويتين وحجزا مقعديهما في دور الثمانية لبطولة سانتياجو للتنس، الجمعة.

وواصل بايز، المصنف الثالث للبطولة، مسيرته في المسابقة التي تجرى حاليًّا في تشيلي، عقب فوزه الصعب على التشيلي كريستيان جارين بنتيجة 7ـ6 «7ـ2» و1ـ6 و7ـ5، في مباراة استغرقت ساعتين ونصف الساعة بدور الـ16.

وفي المقابل، احتاج تابيلو، المصنف الثامن للمسابقة، إلى ساعتين من اللعب، لقلب تأخره أمام الأرجنتيني تياجو أجوستين تيرانتي إلى انتصار بنتيجة 4ـ6 و6ـ3 و6ـ3، ليلتقي مع بايز، السبت، بدور الثمانية، من أجل التأهل إلى المربع الذهبي.