رئيس مكلارين: سنبدأ سباق أستراليا بطريقة دفاعية

أكد أندريا ستيلا، رئيس فريق مكلارين حامل لقب بطولة العالم لسباقات «فورمولا 1» للسيارات، أن الفريق سيبدأ الموسم في أستراليا «بطريقة دفاعية بعض ​الشيء»، حيث من المتوقع أن يحدد فريقا فيراري ومرسيدس الوتيرة.

وسيدافع مكلارين عن لقبي الصانعين والسائقين هذا العام، بعدما أنهى البريطاني لاندو نوريس هيمنة ماكس فيرستابن سائق رد بول التي استمرت أربعة أعوام.

وسيسعى الفريق الذي يتخذ من مدينة ووكينج الإنجليزية مقرًا له، للفوز بلقب الصانعين للمرة الثالثة على التوالي.

وقال ستيلا: «إن مكلارين راضٍ عن سير اختبارات ما قبل الموسم، التي استمرت ‌تسعة أيام ‌في البحرين وبرشلونة، حيث أكمل الفريق ​1108 لفات، ‌وحقق ⁠جميع ​البنود المدرجة ⁠في قائمته».

وقال في جلسة أسئلة وأجوبة عقدها الفريق قبل انطلاق سباق جائزة أستراليا الكبرى الافتتاحي في ملبورن: «فيما يتعلق بالموثوقية، فقد أحرزنا تقدمًا جيدًا، والأهم من ذلك أننا نجحنا في جعل السيارة أسرع».

وأضاف الإيطالي: «مع كل الأمور المجهولة التي تنطوي عليها الاختبارات.. أشعر أنني أستطيع ⁠تأكيد ما قلته في البحرين: أن «المرشحين المعتادين»، فيراري ‌ومكلارين ومرسيدس ورد بول، يتقدمون ‌بخطوة على المنافسين، ضمن هذه المجموعة الرائدة، نعتقد ​أن فيراري ومرسيدس متقدمان بخطوة ‌على الرغم من صعوبة تحديد حجم الفارق».

وأكمل: «بمجرد أن تُكشف ‌الأوراق، سيصبح التطوير هو التحدي الأكبر. وباستخدام تعبير من كرة القدم، سنلعب في الجزء الأول من الموسم بطريقة دفاعية بعض الشيء، وسنحاول استغلال الهجمات المرتدة».

وتدخل ⁠«فورمولا 1» عصرًا جديدًا من المحركات وهياكل السيارات، مع أكبر تغيير في اللوائح منذ عقود وزيادة في العنصر الكهربائي ليصبح على قدم المساواة تقريبًا مع محرك الاحتراق الداخلي.

ويخشى البعض أن تؤدي الحاجة إلى إدارة الطاقة ووظائف جديدة أخرى مثل أوضاع التعزيز والتجاوز إلى نوع مختلف من السباقات قد لا يلقى استحسانًا لدى المشجعين.