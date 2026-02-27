جوارديولا: مواجهات الريال أعطتني دروسا

رأى الإسباني بيب جوارديولا، مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الأول لكرة القدم، أن فريقه تعلّم دروسًا مهمة من منافسته الطويلة مع ريال مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا، بعد أن أوقعتهما قرعة ثمن النهائي وجهًا لوجه، الجمعة.

وسيتواجه الفريقان في مباراتي ذهاب وإياب في مارس، في فصل جديد من مواجهات بطل إنجلترا 10 مرات مع بطل أوروبا 15 مرة قياسية.

والتقى الفريقان في 15 مباراة سابقة في دوري الأبطال، بينها فوز السيتي 2ـ1 في دور المجموعة الموحدة في مدريد في ديسمبر الماضي.

وأقصى ريال مدريد نظيره السيتي من البطولة في الموسمين الأخيرين، بفوزه 6ـ3 في مجموع المباراتين ضمن الملحق المؤهل إلى ثمن النهائي في الموسم الماضي، وسبق ذلك انتصاره بركلات الترجيح في ربع نهائي موسم 2023ـ2024.

كما التقيا في نصف النهائي عامي 2022 وتأهل ريال، و2023 وردّ السيتي الدين.

ويرى جوارديولا أن مواجهة النادي الأكثر تتويجًا في تاريخ البطولة، صقلت رغبة لاعبيه في النجاح على أعلى مستوى: «بالنسبة لنادينا، عندما تلعب أمام أفضل الفرق في تاريخ هذه المسابقة، فإنك تتعلم وتتحسّن وتصبح أفضل في المستقبل».

وقاد جوارديولا السيتي إلى لقبه الأول في دوري الأبطال عام 2023 ضمن الثلاثية التاريخية.

وفي الوقت الحالي، يركز المدرب الإسباني على الإبقاء على فريقه في سباق الفوز بلقب الدوري الإنجليزي للمرة السابعة في عهده.

ويحل السيتي ضيفًا على ليدز، السبت، متخلفًا عن أرسنال المتصدر بخمس نقاط، لكن مصير اللقب ما يزال بين يديه، إذ أنه يملك مباراة مؤجلة، كما أنه سيستضيف فريق «المدفعجية» في أبريل.

وإذا فاز السيتي في مبارياته الـ11 الأخيرة، فسيضمن اللقب بغض النظر عما يفعله أرسنال في مبارياته العشر المتبقية.

وعلى الرغم من أن جوارديولا خاض العديد من سباقات اللقب الناجحة في الدوري، فإن مواطنه مدرب أرسنال ميكل أرتيتا، ما يزال ينتظر تتويجه الأول، إذ أنه لم يحقق سوى لقب كأس إنجلترا 2020 خلال فترة قيادته النادي اللندني، وقاده إلى وصافة الدوري ثلاث مرات تواليًا.

وأهدر الفريق تقدّمًا كبيرًا أمام السيتي عامي 2023 و2024، واهتز مستواه مجددًا الموسم الجاري، ما جلب انتقادات حول قدرته على تحمل الضغط.

وعندما سُئل عمّا إذا كان يتذكر شعوره عندما كان يطارد لقبه الأول، أجاب جوارديولا: «لا أتذكر، لست هنا لأقدّم نصائح لميكل».

وأضاف أن لاعبيه المسلمين الأوزبكستاني عبد القادر خوسانوف والجزائري ريان آيت-نوري والفرنسي ريان شرقي والمصري عمر مرموش، سيكونون متاحين للعب أمام ليدز خلال صيام شهر رمضان.

وقال:«إنهم يتبعون هذه الفريضة الدينية، ولدينا اختصاصيو تغذية جيدون يكيّفون الأمور مع حاجات الفريق، أعتقد أنهم معتادون على ذلك، فهم ليسوا صغارًا واعتادوا اللعب في هذه الفترة. ليست المرة الأولى، ونعرف كيف نتعامل معها، هم على تواصل مع الأطباء وسيتكيّفون، لكنهم يعرفون ما يجب فعله».