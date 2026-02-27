دون غيابات.. القادسية يواجه التعاون

كشفت لـ«الرياضية» مصادر خاصة، عن أن فريق القادسية الأول لكرة القدم، سيدخل مواجهته أمام التعاون بكامل لاعبيه، ضمن منافسات الجولة الـ24 من دوري روشن السعودي، السبت، بعد اكتمال جاهزية جميع العناصر وعودة المصابين، في وقت يخلو فيه الفريق من أي حالات إيقاف.

وتأتي المواجهة في فترة استقرار فني للقادسية، إذ يمر الفريق بسلسلة مميزة من عدم الخسارة امتدت إلى 14 جولة تحت قيادة الإيرلندي رودجرز، مدرب الفريق، الذي نجح في تعزيز توازن الفريق وتحسين منظومته الدفاعية، ما انعكس على نتائجه في الجولات الماضية.

وتمنح جاهزية جميع اللاعبين الجهاز الفني مرونة أكبر في اختيار التشكيلة الأساسية، مع استمرار المنافسة بين العناصر في أكثر من مركز، وسط تطلعات لرفع رصيد الفريق النقطي وتعزيز موقعه في مقدمة جدول الترتيب قبل دخول المنعطف الأخير من الموسم.