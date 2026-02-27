هدافو «روشن» ينافسون كبار أوروبا

يواصل دوري روشن السعودي في موسم 2025ـ2026 تقديم واحد من أقوى سباقات الهدافين مقارنة بالدوريات الأوروبية الكبرى، مع تقارب غير مسبوق بين المهاجمين الثلاثة الأوائل.

ويتصدر الإنجليزي إيفان توني مهاجم الأهلي المشهد بـ 23 هدفًا، بفارق هدف واحد فقط عن المكسيكي جوليان كينيونيس، لاعب القادسية صاحب الـ 22 هدفًا مع تبقي مباراة واحدة يخوضها الأخير أمام التعاون، السبت، ثم الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو قائد النصر بـ 21 هدفًا وهو الآخر الذي تنقصه مباراة في الجولة الـ 24 أمام الفيحاء.

وعلى الجانب الأوروبي، يظهر الاختلاف بوضوح، ففي الدوري الإسباني يتصدر كيليان مبابي، لاعب ريال مدريد قائمة الهدافين بـ 23 هدفًا، بفارق كبير عن الوصيف، إذ يأتي موريكي لاعب مايوركا ثانيًا بـ 16 هدفًا فقط، وفيران توريس بـ 12 هدفًا، وفي إنجلترا يواصل إرلينج هالاند، لاعب السيتي، تقدمه بـ 22 هدفًا، بينما يبتعد عنه تياجو لاعب برينتفورد عند 17 هدفًا، ثم سيمينو بـ 13 هدفًا، ما يعكس انخفاضًا عامًا بالحصيلة التهديفية في الدوري الإنجليزي.

وفي إيطاليا تنخفض الأرقام بشكل أكبر، إذ يتصدر لاوتارو مارتينيز القائمة بـ 14 هدفًا فقط، يليه نيكو باز لاعب كومو بـ 9 أهداف، ثم بوليسيتش لاعب ميلان بـ 8 أهداف، وهو أدنى معدل بين الدوريات الكبرى.

وفي فرنسا يتصدر جرينوود لاعب مارسيليا بـ 14 هدفًا، متقدمًا بفارق بسيط على بانيتشيلي 13 وليبول 12، أما في ألمانيا فيقدم هاري كين أعلى رصيد تهديفي بالقارة الأوروبية الموسم الجاري بتسجيله 28 هدفًا مع بايرن ميونيخ، بينما يتقاسم أونديف لاعب شتوتجارت ولويس دياز من البايرن المركز الثاني بـ 13 هدفًا لكل منهما، بفارق كبير عن الصدارة.

وتبرز المقارنة أن دوري «روشن» سجل أعلى تنافسية في القمة، مقارنة بفجوات واسعة في بقية الدوريات، كما أن أرقام الثلاثي توني وكينيونيس ورونالدو تضع الدوري السعودي ضمن الأقوى هجوميًا الموسم الجاري، مقابل تفاوت كبير في أوروبا.