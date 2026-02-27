إطلاق «ريزيدنت إيفل 9»

أطلق استوديو Resident Evil 9: Requiem الجزء التاسع من السلسلة الشهيرة، وسط حالة ترقّب واسع من جماهير ألعاب الرعب، في انتظار ما ستقدمه النسخة الجديدة من تغييرات على هوية اللعبة ومسارها.

وكشف Masato Kumazawa، منتج اللعبة عن أن تطوير Resident Evil Requiem بدأ قبل إصدار Village بفترة طويلة، مشيرًا إلى أن المشروع دخل مرحلة التنفيذ قبل نحو ستة أعوام، في إطار خطة تطوير ممتدة تهدف لإعادة بناء التجربة على أسس أكثر نضجًا وتطورًا.

وبحسب الترشيحات الأولية، ينتظر أن يشهد الجزء الجديد توجهًا بصريًا وسرديًا مختلفًا، ما يعزّز من حالة الاهتمام التي ترافق إطلاقه منذ الساعات الأولى.