من هو المهندس المعماري حكم مواجهة الشباب والهلال؟

يعمل النمساوي سيباستيان جيشامر، حكم مواجهة الشباب والهلال في دوري «روشن»، الجمعة، مهندسًا مدنيًا بجانب مسيرته الرياضية، حيث يدير شركة خاصة للتخطيط والهندسة المعمارية تتخذ من مدينة بيرشتسجادن الألمانية مقرًا لها، كما يمتلك حصصًا استثمارية في عدة شركات عقارية وينظم حياته الخاصة في مدينة سيكيرشن آم فالرسي حيث يعيش مع زوجته وطفليهما.

ولد جيشامر في 13 أكتوبر 1988 في مدينة سالزبورج وقضى أعوام طفولته في بلدة بورموس التي كانت منطلق شغفه بكرة القدم، وبدأ ممارسة التحكيم في عام 2005 بتشجيع من والده ومسؤولي لجنة الحكام في سالزبورج الذين رصدوا موهبته في إدارة المباريات مبكرًا، وتدرج في المنافسات المحلية حتى وصل إلى الدوري النمساوي الممتاز وحصل على الشارة الدولية من الاتحاد الدولي لكرة القدم في 2019.

في تصريحاته لوسائل الإعلام الألمانية والنمساوية يشدد جيشامر على أن مهنة الهندسة تساعده في اتخاذ قرارات دقيقة وسريعة تحت الضغط بفضل اعتياده على التخطيط الهيكلي، وقد أدار خلال مسيرته نهائي كأس النمسا 2024، وشارك في إدارة مواجهات ضمن دوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي، وتصفيات كأس العالم 2022، وتصفيات أمم أوروبا 2024.

كما حضر كحكم ساحة وحكم فيديو في مباريات مفصلية بالدوري اليوناني والقبرصي والإماراتي والسعودي، وشهدت مسيرته قيادة مباريات في الدوري السعودي بين الهلال ضد الاتفاق والقادسية أمام الخليج في دوري «روشن».

يؤكد جيشامر في لقاءاته الصحافية أن التحكيم بالنسبة له هو مزيج من العدالة والتركيز الذهني العالي الذي يتطلبه العمل الميداني والهندسي على حد سواء.

وقاد الحكم النمساوي خلال مسيرته 369 مباراة، أشهر خلالها 1569 بطاقة صفراء، منها 52 بطاقة تحولت لحمراء بجانب 44 بطاقة حمراء مباشرة، إضافة إلى 108 ركلات جزاء.