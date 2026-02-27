الاتفاق يقاضي قدساويا بداعي الإساءة

تتجه الإدارة القانونية في نادي الاتفاق إلى رفع دعوى قضائية جديدة ضد نائب رئيس سابق في نادي القادسية، بداعي تكرار إساءته للنادي عقب نهاية ديربي الشرقية الأخير، الإثنين، وفق مصادر خاصة بـ«الرياضية».

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الاتفاق يتمسك بحقه في مقاضاة المسؤول القدساوي السابق، في ظل وجود قضية سابقة بين الطرفين تعود أحداثها إلى 2024م، متعلقة بالأسباب ذاتها.

وتعود تفاصيل القضية إلى 7 مايو 2024، حين نشر المسؤول السابق تغريدة عبر حسابه في منصة «إكس» تضمنت عبارات عدّها الاتفاقيون إساءة صريحة، قبل أن يحذفها، وفي وقت لاحق ونشر اعتذارًا عبر حسابه الشخصي، أقرّ فيه بمخالفته لأنظمة المطبوعات والنشر ونظام الإعلام المرئي والمسموع.

وعلى إثر ذلك، تم النظر في القضية، ليصدر القرار رقم «139» لعام 1446هـ من اللجنة الابتدائية الثانية، متضمنًا إلزامه بنشر اعتذار رسمي وفق صيغة محددة لصالح نادي الاتفاق وإدارته وجماهيره.

ووفقًا لمصادر مطلعة، رأى الاتفاقيون أن الاعتذار المنشور لاحقًا لم يكن مطابقًا للصيغة المعتمدة، كما تم حذفه، ما استدعى استمرار الإجراءات النظامية، إلى جانب فرض غرامة مالية تصاعدية تُحتسب بشكل يومي حتى تنفيذ القرار بصيغته المحددة.

وأضافت المصادر ذاتها أن ديربي القادسية والاتفاق الأخير أعاد الملف إلى الواجهة مجددًا، ودفعَ إدارة الاتفاق إلى التوجه نحو رفع دعوى جديدة ضد ما سمّته بالإساءة من المسؤول نفسه عبر تغريدة على حسابه في منصة «إكس»، في ظل تمسكها بحقوق النادي الأدبية والقانونية، ورفضها لأي تجاوزات تمس الكيان أو جماهيره.

وأكدت المصادر أن الإدارة القانونية شرعت في استكمال الإجراءات النظامية عبر القنوات المختصة، تأكيدًا على مبدأ المساءلة وحماية سمعة النادي.