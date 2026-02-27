حافلة تدعم تنقّل الهلال في الرياض

كشفت لـ «الرياضية» مصادر خاصة، عن أن إدارة شركة نادي الهلال تسلّمت حافلة جديدة من شركة «شري» الشريك الرسمي في قطاع تأجير السيارات، لتكون مخصصة لنقل الفريق الأول لكرة القدم داخل مدينة الرياض خلال المباريات.

وبحسب المصادر، جاءت الحافلة بطراز حديث لهذا العام، واشتملت على تجهيزات متطورة أبرزها شاشات إلكترونية حديثة، إضافة إلى طاولات للاجتماعات المصغرة وتناول الوجبات، بما يضمن بيئة تنقّل أكثر راحة للاعبين والجهازين الفني والإداري.

وتستهدف إدارة شركة الهلال خفض الأعباء المالية في بندي التشغيل والمصاريف، عبر تعزيز مشاركة شركاء النادي في عدد من القطاعات، والتوجه لتوقيع شراكات جديدة خلال الفترة المقبلة، ضمن خطط رفع كفاءة المصروفات وتحقيق مردود مالي أكبر.

وكانت شركة الهلال وشركة «شري» أعلنتا في أكتوبر الماضي توقيع عقد شراكة يمتد لثلاثة أعوام، ضمن برامج دعم الخدمات اللوجستية للنادي.