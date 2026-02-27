أرتيتا: أرفض أفضلية تشيلسي.. وتحقيق الرباعية أمر مستحيل

رفض الإسباني ميكل أرتيتا، مدرب فريق أرسنال الإنجليزي الأول لكرة القدم، أن يعول على سجل فريقه الجيد أمام تشيلسي، إذ يستعد متصدر الدوري ​الإنجليزي الممتاز لمواجهة قدرة منافسه اللندني على تعديل أسلوب لعبه عندما يلتقيان الأحد.

وفاز أرسنال على تشيلسي ذهابًا وإيابًا في الدور قبل النهائي لكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة أخيرًا ولم يخسر أمامه منذ 2021، إذ فاز فريق المدرب ‌أرتيتا في ‌10 من آخر 16 ​مباراة ‌بينهما.

وتعادل ⁠أرسنال ​مع 10 ⁠لاعبين من تشيلسي في نوفمبر، وسيأتي فريق ليام روسنير، مدرب تشيلسي، إلى مباراة الأحد، لمواصلة سلسلة من ست مباريات دون هزيمة في الدوري.

وقال أرتيتا للصحافيين، الجمعة: «نحن ندرك أهمية المباراة والفريق الذي سنواجهه. كما أقول ⁠دائمًا علينا فقط الاستعداد بأفضل طريقة ‌لنستحق الفوز، ما فعلناه ‌قبل أسبوعين أو عامين لا ​علاقة له لأن ‌كل مباراة لها سياق مختلف، قد يتغير ‌اللاعبون، وقد يكون مزاج الفريق مختلفًا. نحن مستعدون».

وأثنى أرتيتا على قدرة تشيلسي على التكيف مع أسلوب المدرب روسنير، الذي لم يخسر أي مباراة في الدوري مع ‌فريقه اللندني.

وأضاف أرتيتا: «يمكنهم تغيير أسلوب اللعب طوال المباراة ولديهم مدرب يفعل ذلك ⁠بسلاسة، ⁠لذا نحن مستعدون للسيناريوهات المحتملة التي قد نواجهها، وسنحاول أن نكون أفضل منهم».

وعندما سئل عما إذا كان أرسنال يمكن أن يصبح أول فريق إنجليزي يفوز بالرباعية، بما في ذلك الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة ودوري أبطال أوروبا، هذا الموسم، تجاهل أرتيتا الفكرة.

وقال: «هل تم تحقيق ذلك من قبل؟ هذا هو مدى صعوبة الأمر، لذا دعونا نخوض ​المباريات واحدة تلو ​الأخرى ونحاول لنستحق الوصول إلى المرحلة الأخيرة في كل مسابقة، ثم سنرى ما سيحدث».