باريس يفقد ديمبلي أمام لوهافر

أعلن نادي باريس سان جيرمان أنه سوف يفتقد خدمات نجمه عثمان ديمبلي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، في مواجهة مضيفه لوهافر، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 24 من المسابقة.

وقال النادي، في بيان له، الجمعة: «سيواصل ديمبلي الغياب عن الملاعب بسبب إصابة في ربلة الساق وهو يتدرب بشكل فردي في الوقت الجاري، ولم يتضح بعد متى سيتعافى بشكل نهائي ومدى جاهزيته لمواجهة تشيلسي الإنجليزي الشهر المقبل في دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا».

كما سيغيب سيني مايولو، لاعب الوسط، الذي ما زال يتدرب بشكل منفرد، عن مواجهة لوهافر.

وأوضح باريس سان جيرمان أنَّ الإسباني فابيان رويز، لاعب الوسط، سيخضع لبرنامج تدريبي فردي خلال الأسبوعين المقبلين، وذلك للتعافي من آلام الركبة، فيما سيواصل زميله البرتغالي جواو نيفيز، المصاب في الكاحل الأيسر، تلقي العلاج في الأيام المقبلة.

ويتفوَّق باريس سان جيرمان بفارق نقطتين عن لانس في ترتيب الدوري الفرنسي بعد 23 جولة.