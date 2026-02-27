كاريك: تألق شيشكو يمثل إيجابية حقيقية لمانشستر يونايتد

تجاهل الإنجليزي مايكل كاريك، مدرب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي الأول لكرة القدم، الدعوات لوضع السلوفيني بنيامين شيشكو، مهاجم الفريق، في التشكيلة الأساسية، على الرغم من الأداء الرائع له بعد ​مشاركته بديلًا، قائلًا الوضع يمثل «إيجابية حقيقية» بالنسبة للنادي، الجمعة.

ولم يبدأ شيشكو أي مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ هدفيه في التعادل 2ـ2 ضد بيرنلي الشهر الماضي عندما كان المدرب المؤقت دارين فليتشر مسؤولًا عن الفريق.

وسجَّل المهاجم السلوفيني، الذي انضم إلى يونايتد العام الماضي مقابل مبلغ مبدئي ‌قدره 76.5 مليون ‌يورو، ثلاثة أهداف ​في ‌آخر ⁠أربع ​مباريات بعد ⁠بدء المباراة على مقاعد البدلاء.

وقال كاريك للصحافيين قبل مباراة الأحد على أرضه أمام كريستال بالاس: «أعتقد أنَّ الأمر برمته يمثل إيجابية حقيقية، إنه بالتأكيد ليس قرارًا أنظر إليه بشكل سلبي، نحن نلعب جيدًا كفريق ونفوز بالمباريات. ما زلت لا أفرط ⁠في التفاؤل وأعتقد أن هذا سيستمر.. بن ‌كان رائعًا جدًّا ‌لنا من جوانب عديدة. إنه يظهر ​فقط الجودة التي يتمتع ‌بها بن لما قدَّمه خلال الأسابيع القليلة الماضية. ‌إنه وضع جيد لنا».

كما تلقى كاريك سؤالًا عن سبب عدم تغيير تشكيلته الأساسية في المباريات الأخيرة، وأجاب لاعب الوسط السابق أنَّه يواجه مهمة دقيقة تتمثل في ‌تحقيق التوازن بين الحفاظ على زخم انتصارات فريقه والإبقاء على سعادة لاعبيه.

ولم يخسر ⁠مانشستر ⁠يونايتد أي مباراة منذ تولي كاريك المسؤولية، إذ فاز بخمس مباريات في الدوري الإنجليزي وتعادل في واحدة ليصعد إلى المركز الرابع.

وأضاف كاريك: «بالتأكيد شيء ندركه.. إنه التحدي المتمثل في إدارة المجموعة. هناك إيجابيات هائلة في ذلك والنتائج التي حققناها من خلال اللعب الجيد والفوز في معظم المباريات، هناك توازن في ذلك، ولكن بالتأكيد يوجد جانب إيجابي كبير يتمثل في حقيقة أننا في حالة ​فنية جيدة. على الرغم من ​أنَّ نفس اللاعبين يشاركون في بعض الأحيان، إلا أننا غيَّرنا بعض الأشياء من مباراة إلى أخرى».