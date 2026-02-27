جيسوس يستبعد أنجيلو وعبد الكريم.. والناصر ينضم

استبعد البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، البرازيلي أنجيلو، لاعب الوسط، والعراقي حيدر عبد الكريم، ومحمد مران من قائمة الفريق التي تواجه الفيحاء، السبت، ضمن مباريات الجولة الـ 24 من دوري روشن السعودي، بسبب اكتمال عدد اللاعبين الأجانب واعتبارات فنية، بينما شهدت القائمة عودة سعد الناصر بعد تعافيه من الإصابة.

وضمّت القائمة وفقًا لمصادر خاصة بـ«الرياضية»، كلًّا من: بينتو، ونواف العقيدي، ومبارك البوعينين في حراسة المرمى، إلى جانب سلطان الغنام، نواف بوشل، الفرنسي محمد سيماكان، نادر الشراري، عبد الإله العمري، ألفارو مارتينيز، سامي النجعي في خط الدفاع، وفي الوسط جاء كل من كينجسلي كومان، أيمن يحيى، عبد الإله الخيبري، مارسيلو بروزوفيتش، سعد الناصر، علي الحسن، ساديو ماني، فيما يوجد في خط الهجوم جواو فيليش، كريستيانو رونالدو، عبد الرحمن غريب، وعبد الله الحمدان.