الرئيسية / الصورة .. قصة

بايرن جاهز

2026.02.27 | 07:45 pm
أنهى فريق بايرن ميونيخ الألماني الأول لكرة القدم استعداداته، تأهبًا لمواجهة دورتموند، ضمن مباريات الجولة الـ 24 من الدوري الألماني. (حساب بايرن ميونيخ إكس) بايرن جاهز

بايرن جاهز

بايرن جاهز

بايرن جاهز

بايرن جاهز

بايرن جاهز