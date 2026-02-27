بايرن جاهز

أنهى فريق بايرن ميونيخ الألماني الأول لكرة القدم استعداداته، تأهبًا لمواجهة دورتموند، ضمن مباريات الجولة الـ 24 من الدوري الألماني. (حساب بايرن ميونيخ إكس)