جاياردو يرحل

2026.02.27 | 07:48 pm
ودع مارسيلو جاياردو، مدرب فريق ريفر بلايت الأول لكرة القدم، جماهير فريقه في مباراته الأخيرة بعد إعلان رحيله عن منصبه.
