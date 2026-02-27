فيليبس يحتفل

احتفل جلين فيليبس، لاعب نيوزيلندا، بعد إخراجه هاري بروك، قائد منتخب إنجلترا، خلال مباراة دور الثمانية من بطولة كأس العالم للكريكيت للرجال بين إنجلترا ونيوزيلندا على ملعب آر بريماداسا في كولومبو. (رويترز)